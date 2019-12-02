國民黨整合黨內力量挺韓，高雄市副市長李四川上月已拜會前立法院長王金平，兩人相談甚歡。李四川今天說，他日前向王當面請益，王也就韓的選情提很多建議及分析，包括哪些地方可補強、可找哪些人幫韓。至於王自己是否願意幫韓？李四川只表示「王院長願意指點，就是最大的善意，也是幫大忙。」對於會面過程、其他內容，李表示不便多談。

對於「王李會」，黨內人士指出，王是在大老力勸下，同意與韓營人士見面，由於李曾任黨秘書長，行事風格獲各方肯定及信任，王因此主動「點名」李四川當窗口。在黨內大老安排下，李四川在上月24日星期天中午，到王金平立法院辦公室向王當面請益，兩人一起吃便當，之後也與王的團隊一起交換意見；韓事先得知將有「王李會」，特別請李代向王問候，表達自己願當面向王請益。

該人士說，當天王金平與李四川相談甚歡，也對韓的選情提供許多建議，雖然王並未談到他自己未來是否挺韓，也未回應是否願意與韓見面。不過當天晚間王出席台北市牙醫師公會泛藍輔選造勢活動，與國民黨立委費鴻泰、賴士葆、李彥秀、林奕華等人同台，會後被媒體詢問，是否會幫韓國瑜站台時，王就說：「只要理念能相符，且韓國瑜能力行『不二中道』的話，當然沒有不站台的理由。」當時媒體追問，現在兩人理念相符了嗎？王金平說：「現在可能好像還沒看到」。

黨內人士說，王金平雖然先前曾跟郭台銘、柯文哲談合作，但最後並沒結果，至今王都沒幫民眾黨、親民黨或郭台銘子弟兵站台，且陸續開始幫黨內立委參選人輔選，代表王金平仍心在國民黨，始終與王保持友好關係的黨內大老，認為無論韓或國民黨都需要王幫忙，持續在檯面下力勸王金平不要被見縫插針，更不要缺席輔選行列，希望能在最後一刻大團結，終而促成這次「王李會」。

該人士說，國民黨必須盡一切方法整合，盡全部可能把所有力量團結在一起，在這次「王李會」後，希望持續往好的方向發展，畢竟唯有讓國民黨拿回執政權，才能確保國家及台灣社會穩定及繁榮。

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(中時 )