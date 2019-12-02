獨行俠天才小子東契奇(Luka Doncic)不僅中斷湖人連勝，還和詹姆斯「分享」了其中一項個人紀錄。東契奇此役27分、9籃板、10助攻，達成連續15場繳出20-5-5的里程碑，剛好詹姆斯的個人紀錄也是連續15場，兩人並列史上第3。

東契奇初生之犢不畏虎，詹姆斯賽後笑擁著他說：「你這混蛋真厲害！」東契奇非常高興，他之前只是受到媒體追捧，現在他是詹皇親自認可的狠角色了。排在東契奇之前的還有火箭隊韋斯布魯克(Russell Westbrook)，累積17場連續20-5-5數據，不過韋少早就平均大三元了，這個紀錄對他可有可無。

LeBron dapping Luka and saying “you’re a bad motherfucker” @SONTHoops pic.twitter.com/4sENJmk9lE — Sports ON Tap (@SONTHighlights) November 2, 2019

目前榜首仍是喬丹(Michael Jordan)的連續18場20-5-5，東契奇現在已經並肩小皇帝，有機會一舉超越老皇帝。東契奇的球員效率值(PIE)亦高居全聯盟第2，僅次於公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。東契奇上季出賽72場的數據是21.2分、7.8籃板、6.0助攻，本季他已全面超越這數字，包括投籃命中率也大幅上升。

(中時電子報)