美國總統川普今天啟程前往英國倫敦參加北大西洋公約組織（NATO）70周年高峰會，值得注意的是，為期2天的峰會期間，川普將單獨會晤與他意見相左的德國總理梅克爾、法國總統馬克宏，就是不見有「英版川普」之稱的好友英國首相強生（Boris Johnson），外媒指出，為在下周國會大選中保住首相位置，強生私下希望川普訪英期間「閃遠一點」。

英國首相強生11月29日接受倫敦廣播公司節目專訪，公開呼籲川普不要介入英國國會大選。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，3、4日NATO將於倫敦舉行70周年高峰會，美國總統川普今（2）日將啟程前往英國。根據白宮上月29日公布的行程，川普將於峰會期間分別與梅克爾、馬克宏舉行單獨場邊會談，但就是沒有和英國首相強生一對一會面。

《紐時》分析，美國總統不和NATO峰會主辦國領袖舉行雙邊會談是很不尋常的事，一名白宮官員透露，川普非常清楚不能介入外國大選，不過他也補充，「川普個人很喜歡強生。」

美國新聞網站Axios白宮記者塔萊芙（Margaret Talev）指出，在外國元首當中，強生堪稱川普最好的朋友，不過他已經對川普發出「閃遠一點」的明確訊息，因為約10天後，英國就要面臨一場重要選戰。塔萊芙說，「如同英國脫歐命運一般，強生的首相寶座危在旦夕，而川普在英國並不受歡迎。」

《紐時》指出，白宮也心知肚明強生希望川普訪英期間和他保持距離。強生上周接受廣播節目專訪時事先提醒川普：「作為盟友及朋友，我們傳統上不會干預對方的選舉活動。」

自2016年英國人民投票決定退出歐盟以來，英國脫歐時程一延再延，前首相梅伊的脫歐草案三度被國會否決，強生7月上位以來，脫歐草案同樣屢吃閉門羹，12日英國下議院將舉行大選，強生先前表示，如果由他繼續掌權，他將在明年1月31日前完成脫歐。

(中時電子報)