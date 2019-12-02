高以翔遺體2日回台，王鈞率傑星傳播有限公司人員同日現身金寶軒，一行人身穿黑衣，神色看起來相當嚴肅，高以翔大哥不久也到達靈堂看前顧後，隨即雙手合十離去。

高以翔大哥雙手合十。（吳松翰攝）

高以翔大哥全程不發一語，神色平靜，他身穿整套黑西裝，戴著黑墨鏡，對於守候在一旁的大批媒體提問，沉默不語，隨即在工作人員的陪同之下雙手合十離去，據工作人員透露，他應該是準備前往桃機接弟弟高以翔「回家」。

高以翔經紀公司傑星傳播公司表示，下午五點才會公布高以翔遺照，工作人員神色悲悽，一心為他們最親愛的大男孩高以翔完成最後一件事。

(中時 )