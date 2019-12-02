台中市府經發局只花2個多月時間，全體總動員，完成台中市首創設立「特定工廠登記單一窗口」，也攜手台中銀行為2萬家農地工廠首創最低利率貸款。（盧金足攝）

台中市副市長楊瓊瓔2日表示，經發局首創為「特定工廠登記單一窗口」成立揭牌，台中商銀允諾貸款額度最高300萬元，提供1.9％最低利率及免擔保品等優厚條件提供貸款，大幅減輕廠商負擔。（盧金足攝）

企業是台中市經濟發展的命脈！市府協助企業發展拚經濟，設立「特定工廠登記單一窗口」，建立公開透明的平台，提供廠商一站式的服務，免去廠商的奔波辛勞。（盧金足攝）

台中市府調查全市有2萬多家工廠設在農地上，因未納管合法，業者不敢多做投資，成為全市1萬9000多家合法工廠之外的管理漏洞，副市長楊瓊瓔、經發局長張峯源、台中商銀總經理賈德威等人2日為「特定工廠登記單一窗口」成立揭牌，台中商銀允諾貸款額度最高300萬元，提供1.9％最低利率及免擔保品等優厚條件提供貸款，大幅減輕廠商負擔。

業者表示，以前代辦行情從10幾萬到100多萬都有，有單一窗口處理，不要當冤大頭，也解除非法工廠隨時被檢舉取締的壓力。

工業區地價高、租金貴，加上土地尋找不易，不少工廠設在農地上，農地不種稻，種出「工廠」的現象由來已久，不納入管理反而成為公安地雷，在台中地區在地打拚的中小企業，對於新修正之工廠管理輔導法內容，如何輔導未登記工廠全面納管，就地合法及合法經營等作法相當關心。

業者希望市府給予輔導建立公開資訊平台，衍生問題包括納管申請主體、既存工廠建物認定、納管輔導金及營運管理金計算、消防設備改善、土地及建物所有權移轉、繼承等議題。

台中市府經發局只花2個多月時間，全體總動員，完成台中市首創設立「特定工廠登記單一窗口」，也攜手台中銀行為2萬家農地工廠首創最低利率貸款。

楊瓊瓔說，台中市許多未登記工廠為產業「隱形冠軍」，為協助廠商減輕資金負擔，順利取得「特定工廠登記」資格，市府為因應工廠管理輔導法修法，輔導廠商全面納管、就地合法及合法經營，成立「特定工廠登記單一窗口」提供相關法規及輔導諮詢服務。

她強調，台中市全國首創於「青年創業及中小企業貸款要點」新增「工廠改善準備金」貸款項目，提供經市府核准工廠改善計畫的納管工廠，改善消防設備、環保及排水設施等資金支出所需，貸款額度最高300萬元，以1.9％最低利率及免擔保品等優厚條件提供貸款。

台中商銀總經理賈德威表示，今年是台中商銀66周年，與台中在地產業站在一起，預計提供20億授款額度，為台灣打拚的業者助一臂之力，這一席話讓楊瓊瓔為台中商銀豎起大拇指說，「很感動！」大家力挺在地產業，在地銀行以行動攜手拚經濟。

楊瓊瓔說，為解決農地工廠問題，她在立法院為此奮鬥20多年，與市長盧秀燕同在立法院時也為此事奔走，台中市政府特請企業主放心，市府全國首創設立「特定工廠登記單一窗口」，提供免費諮詢服務，並首創爭取銀行提供資金貸款及利息補貼，減輕廠商配合改善環保、消防、水利等資金成本負擔，順利納入市府管理及完成工廠改善後，取得「特定工廠登記」資格，安心經營拚經濟。

「企業是台中市經濟發展的命脈，市府將全力協助企業發展拚經濟」，楊瓊瓔說，設立「特定工廠登記單一窗口」，建立公開透明的平台，提供廠商一站式的服務，免去廠商的奔波辛勞。

張峯源表示，接獲多家廠商反應，申請特定工廠過程，須投入必要資金進行環保及消防設施改善，面臨資金調度壓力，「楊瓊瓔副市長積極遊說銀行提供優惠條件協助廠商」，多家銀行因融資擔保品財務成本負擔考量，尚難提供有感優惠利率，終獲在地銀行「台中商業銀行」支持，同意以1.9％最低利率及免擔保品等優厚條件提供貸款。

張峯源也強調，市府並無委託民間機構代辦特定工廠登記相關業務，解除對工廠管理輔導法修法疑惑及提供迅速正確資訊的服務，辦理換證與納管等事項，「特定工廠登記單一窗口」提供廠商諮詢、受理申請，同時透明審查，近期將成立專業輔導團隊，免費幫廠商檢視申請文件及改善計畫撰寫建議，減輕廠商文書負擔及加速通過審查。

台中市臨登工廠促進會理事長葉振福說，感謝台中市府德政與積極的效率，以往常有代辦業者出面說要替工廠辦好工廠登記，行情從10多萬到上百萬，對業者都是沈重負擔，「特定工廠登記單一窗口」啟用後，嘉惠工廠業者，改善後也不必再為遭人檢舉擔心。

(中時 )