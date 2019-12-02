受到大陸冷氣團影響，今天北台灣感受明顯涼意，中央氣象局預報指出，北台灣氣溫一路下滑，愈晚愈冷，其他各地入夜後也將明顯轉冷，北台灣中午前後氣溫只有16、17度，今天入夜到3日清晨為此波冷空氣影響最明顯的時候，屆時台南以北及宜蘭將出現12、13度左右的低溫，而苗栗以北及宜蘭沿海、空曠地區及花東縱谷區有局部11度左右低溫發生的機率。
氣象局預估，北冕颱風4日通過菲律賓進入南海之後，其外圍中層水氣北上間接影響台灣的天氣，因此4日至6日除了東北季風影響之外，還有南方北冕颱風水氣北移至台灣上空，因此感覺均較濕涼，周三除迎風面的北部及東半部有短暫雨之外，連同中南部平地也可能有局部短暫雨；周四、周五尤其在北部及東北部地區降雨時間較長，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有短暫雨，氣象局預報員朱美霖表示，目前高山降雪機率最高落在周五。
(中時 )
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