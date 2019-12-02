八德警清樓專案 查贓車又發現毒品 13:462019/12/02 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局執行清樓專案，1日深夜發現1輛贓車，並循著贓車找到竊賊及他家中毒品。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局執行清樓專案，1日深夜發現1輛贓車，懷疑竊賊就在附近，果然李姓竊賊要駕駛車輛時，就被員警攔查，還在其住處發現海洛因及安非他命毒品，並依竊盜、毒品危害防制條例罪，移送桃園地方檢察署偵辦。 八德警方表示，將持續清查轄內出租公寓及社區大樓出租套房，查察不法，以具體作為展現警方打擊非法犯罪的決心與強度，淨化選前轄內治安，確保選舉圓滿順利。 (中時 ) #毒品 #發現 #八德 #轄內 #出租 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸天文學家利用LAMOST發現迄今最大的恒星級黑洞 10:422019/11/28 科技 小客車山區停車未熄火 員警機警挽救一命 17:532019/11/28 社會 宜進轉型包租公 再買汐止不動產 18:072019/11/28 財經 好酷！南瀛天文館有專屬的一顆行星 18:052019/11/28 生活 「海帶男」李宰旭愛「聞香」海外宣傳首站獻台妹 19:402019/11/28 娛樂 宜進買汐止不動產 當包租公 04:102019/11/29 證券．權證 星動時課 全台首創國小天文課程 01:132019/11/29 地方新聞 1年多才考進港務公司 男陳屍公司停車場 17:302019/11/29 社會 科學實證戒毒再犯率低 21:202019/11/29 社會 房客5年按時交租 房東收屋後驚呆 20:092019/12/01 日常 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 清痰導尿辦喪禮 女學生與老師夫婦情牽40年 獲贈千萬房 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。