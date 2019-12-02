桃園市八德警分局執行清樓專案，1日深夜發現1輛贓車，懷疑竊賊就在附近，果然李姓竊賊要駕駛車輛時，就被員警攔查，還在其住處發現海洛因及安非他命毒品，並依竊盜、毒品危害防制條例罪，移送桃園地方檢察署偵辦。

八德警方表示，將持續清查轄內出租公寓及社區大樓出租套房，查察不法，以具體作為展現警方打擊非法犯罪的決心與強度，淨化選前轄內治安，確保選舉圓滿順利。

(中時 )