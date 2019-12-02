民進黨立委趙天麟今日接受記者電訪，針對北檢依侮辱公務員、侮辱公署罪起訴「卡神」楊蕙如一事表示，當時網路謠傳台灣駐日辦事處沒有協助台灣遊客，這部分並不是事實。而後續引發的爭議，導致檢調介入偵辦，趙天麟則予以尊重。

有PTT網友在去年發文表示，當時燕子颱風侵襲日本，導致關西機場封閉。在日的台灣旅客尋求台灣駐日人員協助，但卻得到差勁的回應。而後台灣旅客竟然是靠中國駐日使館幫忙才得以脫困。

此篇文章出現後，有一帳號名為「idcc」網友，開始在PTT發文為駐日代表謝長廷辯駁，並在網路上帶起風向，把責任推給大阪辦事處。據傳因外界的壓力，導致我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠過度自責而自縊輕生。

台北市刑大後查出「idcc」帳號是「卡神」楊蕙如所持有，也查出另一人士蔡福明也有涉案。而台北地檢署今日以侮辱公務員、侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。

趙天麟說，這起事件中，有關台灣駐日代表處沒有伸出援手的部分是假消息，後來台灣也因此開始重視網路上不實資訊的問題。但趙天麟表示，此事件後續在網路上衍生的攻防戰，導致楊、蔡兩人被起訴，這部分只能尊重檢調。

據了解，近年有許多公關公司在PTT上以大量人頭帳號，替客戶或特定對象操作帶起輿論風向。也曾有網友指出「卡神」楊蕙如手上有不少PTT帳號。而今年PTT帳號部為遏止此事，開始著手調查並已刪除數千個異常帳號，也傳出PTT此舉，導致楊蕙如手上帳號銳減，損失慘重。

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(中時 )