香港情勢嚴峻，不少在港學生選擇來台以專案訪問生身分繼續上完本學期課程。台大校長管中閔2日表示，到2日中午共有489位在港學生申請來台大，其中36名台籍學生及21位境外生（含港籍）已經報到；大陸籍學生因為入台證來不及辦理，全未申請來台。管中閔三度強調，希望媒體不要採訪這些學生，特別不要用攝影機去照他們，「給他們一些空間。」

管中閔表示，到2日中午共有489位在港學生申請來台大，其中台籍249人，香港和外籍共16個國家地區是240人，港生約170人；另有23位港生來信表示，因為家庭因素，雖然已經完成登記但確定不會來台。台大預期本地生絕大多數明後天就會報到，香港籍學生因為簽證關係稍晚，預計本周約8成5會陸續報到。

台大本學期是明年一月初結束，另外有20幾位學生延長訪問生身分到下學期。至於來訪的在港老師另由各系所安排。

管中閔表示，宿舍已經全部安排妥當，主要提供境外學生，包括台科大、台師大宿舍，台大新進教職員或身障生宿舍，另有台大老師、教職員或家長志工提供自己家裡住宿；教務處的人事作業進入軌道，台大心輔中心也準備充足。到時需要跟老師接洽，因為旁聽需要老師同意。目前超過4成都是來管理學院，理工、電資、文學院、社科院各占約1成，剩下1成是公衛、生農、生科。

媒體問到，有海外學者願意籌措資金給港生使用，台大副校長周家蓓證實此事，她表示金額不方便說明，但捐款會專款專用。

媒體問對於港警進到香港中文大學、理工大學，後者還搜到三千多枚汽油彈，管中閔表示，台大早有規定，除非現行犯，否則警察不能進到校園，要得到校方同意，另外台大對香港情勢「沒有意見」。

管中閔表示，學務處會非常注意學生之間互動，相信台大學生本身承受度相當高，剛好讓不同地區學生有機會近距離認識、對話，這也是台大歡迎在港學生的原因之一，相信有好的結果。

至於是否會排擠台灣學生的資源，管中閔重申，旁聽生不需要考試、交作業，對老師的負擔微乎其微，且分散不同年級科系，沒有排擠的問題。

管中閔特別拜託媒體不要設法去接觸或採訪這些學生，「我知道大家都關心，但現在香港情況就是比較複雜，有些學生若是受訪，將來回到香港可能引起不必要困擾，我們既然要幫忙就盡量做到好。」

他補充當初也收到相當數量的大陸籍學生申請，但是陸生來台需要入台證，辦完入台證學期也結束了，因此陸籍生都沒有來。

有媒體問到，傳聞有在港學生被送到中國拘留中心，管中閔表示對此沒有意見。

(旺報 )