楊梅警方幫遊客找回愛車。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住新北市新店區楊姓民眾，與家人到桃園市楊梅區仙草花節會場賞花，傍晚落日後在賞遊完欲返家，卻找不到自小客車，誤以為車子失竊了，盲找了30分鐘還是找不到，求助於上湖派出所，員警10分鐘後幫楊小姐找到愛車，民眾感謝員警貼心的服務。

桃園市政府舉辦仙草花節，吸引大批外縣市遊客來賞花，1日晚間6點，遊客楊小姐與家人急忙向上湖派出所求助，表示：「我們的車子忘記停在哪裡了」，警員江明建、洪祥皓了解後，楊小姐因得知派出所前有舉辦仙草花節活動，趁假日帶著家人從新北市新店南下出遊，逛遊仙草花仙境，享受大自然帶來的美好時光，但在返家時因天色昏暗苦尋不到愛車停放的位置，急忙向派出所求助。

員警分析，楊小姐告知停車位置的零碎記憶片斷，分析出幾個有可能的停放位置後，立即驅車前往，在10分鐘之內將楊小姐的愛車找回，楊小姐對於警方如此迅速的找回愛車頻頻道謝。

(中時 )