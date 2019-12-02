統一獅球團表示，「傑尼獅打線」實力與帥氣兼具，球團為感謝獅迷支持，推出「2020傑尼獅愛妳愛你好好用桌曆」，將於12月13日起於統一獅官方網站正式販售。

跳脫去年全體紳士西裝造型，獅隊桌曆延續主題日外拍情境風格，分別設立不同主題呈現，讓選手能有更多元的嘗試。

除了新生代陳傑憲、蘇智傑、郭阜林、陳重羽、潘傑楷、施子謙、劉軒荅等人外，中生代唐肇廷、黃恩賜及選秀新星林安可也不缺席。另外深受歡迎的「傑尼叔」陳鏞基、高志綱兩位老將亦不遑多讓，拿出熟男魅力與年輕小獅共同展現球場下令人為之一亮的新面貌。

首次參與企劃的劉軒荅更於拍攝時直呼難得經驗很新鮮、好玩、非常期待與球迷一起看見最後成品，希望大家都會喜歡！

有別於以往設計，「2020傑尼獅愛妳愛你好好用桌曆」將結合桌曆、待辦清單memo記事，以及型男明信片三種特色。不僅具基本日期查看功能，每月的重要待辦事項亦能分項記下提醒，當月選手帥照更能自行裁下作為明信片收藏寄出。

「2020傑尼獅愛妳愛你好好用桌曆」將自13日（周五）中午12點起於統一獅官方網站開放搶購，並同時推出團購優惠服務，10人成行。預計首波出貨時間為20日，會透過黑貓宅急便配送，讓喜愛傑尼獅球迷朋友於年底前收到。

(中時 )