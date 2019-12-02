高雄巿議會2日輕軌二階專案報告，捷運局提出3結語，包括明年底大南環先完工，爭議的美術館及大順路段透過造街與輕軌併做，另外還提出輕軌C20站向北延伸至高鐵左營站，預計未來半年先跟居民溝通後動工，並在2年後完工。

捷運局長范揚材說，造鎮計畫是根據內政部營建署手冊分為9大面向，包括整個路道空間、人行道空間，訂有相關規範，將依據這個規範來畫定美術館跟大順路之間，到底要怎麼造街，並跟當地的居民討論，讓它如何更完善。

范也說，目前計畫排程，因為台鐵路廊交付，導致現在鐵道園區落後，由於輕軌的計畫期程是到民國111年，估計從啟動整個相關造街計畫的座談會，只要居民同意，會以2年時間來完成造街及整個輕軌建設，並在計畫期程內完工。

高雄巿副巿長葉匡時也提到，過去1年多，他個人以及捷運局對輕軌方案已多次討論，為什麼要拖到1年，是因為有很多人提出不同方案，譬如說高架化、地下化、改走同盟路等，都需要花時間評估，最後從專家學者意見得到結語。

(中時 )