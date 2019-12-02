羅吉祥強調是為「抗議司法不公」辭職「以示清白」！（羅浚濱攝）

綠黨召集人劉崇顯（左）等人抗議縣府指派羅吉祥的妻子張順朋代理竹東鎮長。（羅浚濱攝）

竹東鎮長羅吉祥涉賄選違反選罷法被停職，縣府日前指派羅妻張順朋擔任代理鎮長，綠黨人士2日在縣府門口抗議高喊「老公賄選、老婆代理，竹東人你不生氣嗎？」縣府民政處同時接獲羅吉祥的辭職書，羅強調是為「抗議司法不公」提出辭職「以示清白」！

羅吉祥涉賄選違反選罷法第99條第1項交付賄賂罪，日前為新竹地院判處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，羅吉祥在臉書上表達「辭職明志」，2日上午在綠黨人士抗議的同時，到縣府民政處提出辭職書。

民政處長黃文旭說，依照地方制度法將在3個月內辦理補選，時間可能在明年總統大選後半個月。

綠黨共同召集人劉崇顯等人認為，縣府對羅吉祥涉賄選被停職，指派羅妻張順朋代理竹東鎮長，顯然不符社會期待，也嚴重影響竹東鎮的社會觀感，對民主政治與轉型正義來說都是天大的笑話，並高喊「拒絕黑金家族政治，還給竹東乾淨家園」口號，強烈要求縣府還給竹東人一個乾淨的地方政治。

黃文旭對綠黨人士的抗議回應說，縣府是依照地方制度法規定派任，上周指定張順朋作為代理鎮長，主要是依據她的學經歷與操守、行政經驗等，做出最適當決定。

(中時 )