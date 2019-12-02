針對未通過都審就先追加1億5892萬8000元預算，北市社會局坦言，流程上確實不該那麼早編預算，會重新檢討SOP。（張穎齊攝）

北市議會民政委員會2日上午進行預算審查，發現「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」，去年在沒有經過都審通過的情況下，就追加1億5892萬8000元的預算，委員會痛批，太大膽又離譜，決議暫擱。社會局則說，因為擔心延宕施工期程，所以先概估預算，後續會調整，但確實不該這麼早編，會檢討。

社會局長陳雪慧表示，這項工程是延續性，未來會是照顧空間與社福生活園區，裡面會有49項社福機構，並有地上6樓建物，及地下2層停車場，去年10月經議會審定預算，總額13億8025萬，但因營建物價波動、停車需求增加、設置消防設備，所以調增1億5892萬8000元，預計2022年底竣工，2023年開幕。

社會局與新工處坦言，也因為都審委員發現，樓層的小窗要改大窗，所以有增加其中2800萬元預算，今年7月才通過都審，流程上確實不該那麼早編預算，會重新檢討SOP。

「去年編預算時，都審沒過就敢先跟議會要錢？」議員王浩痛批，這還是連續性的預算，照理來講要經過都審申請建造，才能編預算，市府好大膽子，不尊重議會，應懲處承辦科長，該打屁股。

民政委員會第一召集人、議員應曉薇直言，都已承認疏失，那幹嘛還過，還要議會配合，太隨便、太扯，怎麼知道以後會不會突然又說什麼地方不行，然後再編一筆，決定先暫擱，並將檢討內容送交給各議員。

社會局表示，連續性計畫在進行工程階段，會因為無發包預算，而延宕施工期程，為了讓預算編列更完善，府內會再進行檢討。

(中時 )