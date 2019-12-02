看來巫師短期內不會想再來洛杉磯史坦普中心！前役才遭湖人痛宰22分的巫師，2日換成面對「雙星」里歐納德、保羅喬治坐鎮的快艇，沒想到被修理更慘，快艇靠著4人得分破20，終場150比125輕取巫師，15勝6敗仍居西區第3。

巫師跟快艇打完首節，還能依賴畢爾、八村壘兩人火力勉強支撐，暫以35比39落後，沒想到次節快艇展現強大攻勢，里歐納德、保羅喬治、路威廉斯與哈瑞爾攜手幫助快艇擴大領先到25分，甚至第3節還領先到30分以上，巫師無力反擊。

里歐納德只打26分鐘，就拿34分、6籃板及3助攻，保羅喬治也一掃前役低迷狀態，貢獻31分、8籃板，哈瑞爾23分、15籃板，路威廉斯22分、8助攻，光是「四星」就攜手拿到110分，徹底展現快艇強大且平均的得分破壞力。

巫師日籍前鋒八村壘雖攻下生涯新高30分，外加9籃板、3助攻，卻沒法扭轉場上頹勢，畢爾也拿23分、11助攻與5籃板，貝坦斯20分，艾塞亞湯瑪斯16分，巫師本季因為明星後衛沃爾提前整季報銷，想要闖進季後賽難度很高。

(中時 )