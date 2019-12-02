台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線蔡福明等人在LINE群組及PTT發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營，依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡。韓國瑜競總發言人葉元之說，楊已獲司法認證是綠營網軍，如同「看到一隻蟑螂，後面就有幾百隻蟑螂」，到底網路上還有多少「楊蕙如們」，大家要判斷清楚。

葉元之今天說，檢方查明被稱「卡神」的楊蕙如每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元，證明外傳網軍領薪「1450」元不是誤傳，起訴楊、蔡，代表司法已認證進黨網軍很厲害、很強，而且民進黨很厲害之處還包括老是把網軍推給對岸，其實卻是有系統透過「楊蕙如們」在網路帶風向，造成蘇啟誠之死，非常可惡。

他說，大家都知楊蕙如與謝長廷的關係非常緊密，楊是謝的子弟兵，除了幫謝助選，且透過謝系立委及議員喬一些案子。去年關西機場事件發生，楊女第一時間出來帶風向，指謝根本管不到大阪辦事處，把責任都推給蘇啟誠，造成蘇啟誠之死；謝對此事知不知情？甚至是否謝指使？事關一條人命，謝必須出來說清楚。

葉元之也說，難怪網路上充斥大量不利韓國瑜及國民黨的假消息，因為只要一有不利韓或國民黨的風吹草動，網路上就有大量假消息及製圖散發，楊蕙如應只是其中一個，如同「看到一隻蟑螂，就知道後面還有幾百隻蟑螂」，現在抓到一個楊蕙如，後面還有幾百個「楊蕙如們」仍在操縱選舉？選民一定要明智判斷，既然司法已調查清楚，網路上有多少幫綠營攻擊國民黨及韓國瑜的網軍？

(中時 )