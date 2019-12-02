台南市立委第4選區選戰白熱化，藍綠「雙林」決戰到共諜話題，民進黨籍參選人林宜瑾的青年軍2日指國民黨參選人林燕祝連續3年造訪大陸，接受統戰部官員接待，質疑她是「紅黑金勢力」代言人，林燕祝回擊「抹紅」是民進黨選情告急時的一貫伎倆。
王立強共諜案在大選前掀起統戰話題，台南市立委選戰也跟風開啟戰場，林宜瑾青年軍2日「三問林燕祝」，指林燕祝從2017年至今年，連續3年造訪大陸，甚至有統戰部長接待，都上了新聞。
林宜瑾青年發言人吳沛萱表示，林燕祝在大陸官員前說「兩岸本是血濃於水的一家人，理應越走越近」，還與大陸官員一起高舉「兩岸一家親」牌子拍照留念。質疑林燕祝可能去大陸報備選情，並懷疑競選經費有中資贊助。呼籲選民擦亮眼睛。
林燕祝回擊林宜瑾找年輕人當打手，質疑對方選舉已經沒招，不是抹黑就是抹紅。國民黨去大陸交流都是坦蕩蕩的公開資訊，許多民進黨高官、民代卻遮遮掩掩在大陸吃香喝辣，最討厭「一手喊台獨，一手跟大陸做生意」的人。
林燕祝指出，大陸連香港選舉都快控制不了，怎麼影響台灣？民進黨每次都靠大陸議題才贏得政權，讓人懷疑民進黨跟共產黨才是合作關係。
針對對手懷疑她拿中資選舉？林燕祝質疑林宜瑾是選情告急，就打「抹紅」牌，她要求檢調主動對自己與對手雙方都進行金流調查，也許查出的結果會超乎選民想像。
國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，林燕祝是務實服務的民代，民進黨看圖說故事，「抹紅」對手是不公平的說法。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。