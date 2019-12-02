民進黨台南第四選區立委參選人林宜瑾表示，她的青年軍發現林燕祝連三年前往大陸，決定對外公布，事前獲得她的支持。（程炳璋攝）

國民黨台南第四選區立委參選人林燕祝回擊民進黨陣營的說法是抹紅。（摘自林燕祝臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市立委第4選區選戰白熱化，藍綠「雙林」決戰到共諜話題，民進黨籍參選人林宜瑾的青年軍2日指國民黨參選人林燕祝連續3年造訪大陸，接受統戰部官員接待，質疑她是「紅黑金勢力」代言人，林燕祝回擊「抹紅」是民進黨選情告急時的一貫伎倆。

王立強共諜案在大選前掀起統戰話題，台南市立委選戰也跟風開啟戰場，林宜瑾青年軍2日「三問林燕祝」，指林燕祝從2017年至今年，連續3年造訪大陸，甚至有統戰部長接待，都上了新聞。

林宜瑾青年發言人吳沛萱表示，林燕祝在大陸官員前說「兩岸本是血濃於水的一家人，理應越走越近」，還與大陸官員一起高舉「兩岸一家親」牌子拍照留念。質疑林燕祝可能去大陸報備選情，並懷疑競選經費有中資贊助。呼籲選民擦亮眼睛。

林燕祝回擊林宜瑾找年輕人當打手，質疑對方選舉已經沒招，不是抹黑就是抹紅。國民黨去大陸交流都是坦蕩蕩的公開資訊，許多民進黨高官、民代卻遮遮掩掩在大陸吃香喝辣，最討厭「一手喊台獨，一手跟大陸做生意」的人。

林燕祝指出，大陸連香港選舉都快控制不了，怎麼影響台灣？民進黨每次都靠大陸議題才贏得政權，讓人懷疑民進黨跟共產黨才是合作關係。

針對對手懷疑她拿中資選舉？林燕祝質疑林宜瑾是選情告急，就打「抹紅」牌，她要求檢調主動對自己與對手雙方都進行金流調查，也許查出的結果會超乎選民想像。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，林燕祝是務實服務的民代，民進黨看圖說故事，「抹紅」對手是不公平的說法。

(中時 )