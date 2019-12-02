高以翔搭乘東方航空抵台。(圖／翻攝中時電子報臉書)

高以翔棺木被層層包裹，穩當運回台灣落地。(翻攝自中時電子報臉書)

高以翔棺木一下飛機，警車隨即跟上，全程護送。(翻攝自中時電子報臉書)

高以翔女友與其家屬，一同現身桃機。(楊宗灝 攝)

高以翔家人走寰宇通關，直接到達機坪接棺木。(楊宗灝 攝)

高以翔今(2日)終於回家了！由二哥高宇橋陪同弟弟回來，稍早他的大體已抵達桃園機場，靈柩經由長榮倉儲機放倉通關，目前已落地，大哥和殯葬業者到機場接靈。

高以翔回家了！桃園機場最新狀況

而高以翔傍晚會從機場移靈至台北市第一殯儀館，靈堂則設在金寶軒，父母特地幫他選生前最帥氣燦笑的照片當遺照，符合他溫暖貼心性格，不希望喜歡他的親友和粉絲太過悲傷。

(中時電子報)