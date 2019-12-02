直播／高以翔到家了 水晶棺木下機警車護送 14:122019/12/02 中時電子報 黃詩淳 、 李家穎 、 吳品瑤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高以翔大體已返回台灣。(圖／本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高以翔搭乘東方航空抵台。(圖／翻攝中時電子報臉書) 高以翔棺木被層層包裹，穩當運回台灣落地。(翻攝自中時電子報臉書) 高以翔棺木一下飛機，警車隨即跟上，全程護送。(翻攝自中時電子報臉書) 高以翔女友與其家屬，一同現身桃機。(楊宗灝 攝) 高以翔家人走寰宇通關，直接到達機坪接棺木。(楊宗灝 攝) 高以翔今(2日)終於回家了！由二哥高宇橋陪同弟弟回來，稍早他的大體已抵達桃園機場，靈柩經由長榮倉儲機放倉通關，目前已落地，大哥和殯葬業者到機場接靈。 高以翔回家了！桃園機場最新狀況 而高以翔傍晚會從機場移靈至台北市第一殯儀館，靈堂則設在金寶軒，父母特地幫他選生前最帥氣燦笑的照片當遺照，符合他溫暖貼心性格，不希望喜歡他的親友和粉絲太過悲傷。 高以翔大哥現身靈堂 離去時雙手合十 遺憾淚崩！高以翔生前遺願曝光 「期待的未來」其實好簡單… 浦東機場現場／高以翔登機了 二哥一路陪伴返鄉 (中時電子報) #高以翔 #追我吧 #藝人 #節目 #猝逝 #浙江衛視 #猝死 #杭州 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔大陸錄影猝死 得年35歲 04:092019/11/28 焦點新聞 以為是嚴肅的人..高以翔自嘲「會拖後腿」下秒台詞全背好 10:462019/11/28 娛樂 感嘆高以翔猝死 曹西平慰雙親：兒子沒丟你們臉 12:032019/11/28 娛樂 高以翔倒下花壇民眾獻花 粉絲會忍一天26字吐心聲 12:522019/11/28 娛樂 高以翔爸爸一身黑衣憔悴現身桃機 淚吐3句話惹鼻酸 21:582019/11/28 娛樂 高以翔倒地未停機 錯過黃金4分鐘 04:102019/11/29 娛樂新聞 悼高以翔辰亦儒曝最後合照 04:102019/11/29 娛樂新聞 直擊／高以翔移靈杭州防腐 棺木繞經錄影現場「別開太快」 09:082019/11/29 娛樂 現場直擊多圖！少了伴郎高以翔 毛加恩婚禮…藏滿滿淚點 18:382019/11/29 娛樂 浙江衛視跨年傳藝人抵制 04:102019/12/02 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 直播／高以翔到家了 水晶棺木下機警車護送 - 新聞 浦東機場現場／高以翔登機了 二哥一路陪伴返鄉 - 娛樂 高以翔大哥現身靈堂 離去時雙手合十 - 娛樂 遺憾淚崩！高以翔生前遺願曝光 「期待的未來」其實好簡單… - 娛樂 高以翔今回家 母忍痛選遺照盼燦笑長存 - 娛樂新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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