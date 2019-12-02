大政治大爆掛-無色覺醒》 韓外患罪查無不法 陳致中芒果乾被司法退貨 14:152019/12/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳致中指控高雄市長韓國瑜，訪港澳時進出中聯辦(中國大陸中央政府駐香港聯絡辦公室)，涉及外患罪。但高分檢昨正式簽結，認定是查無不法。昨深夜韓國瑜發文稱，這不只證明」他沒支持一國兩制」，也進一步認證實「反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #一國兩制 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普簽署港法案 陸外交部：赤裸裸的霸權行徑 09:512019/11/28 兩岸 近年屢遭批評 李嘉誠：已習慣莫須有的指責 10:312019/11/28 兩岸 一國兩制非合併 李嘉誠籲改革 04:092019/11/29 話題觀察 李嘉誠：一國兩制 需謀求制度創新 04:092019/11/29 財經要聞 陳致中告韓國瑜外患罪遭打臉 檢：查無不法 11:062019/12/01 社會 九二共識不等於一國兩制 韓國瑜挨告外患罪簽結 12:262019/12/01 政治 短評》法院認證 民進黨芒果乾是假貨 22:012019/12/01 政治 司法認證 九二共識不是一國兩制！訪中聯辦未涉外患罪 還韓清白 23:552019/12/01 政治 挺九二非挺兩制 韓外患罪不成立 04:102019/12/02 話題觀察 韓國瑜深夜文：反對一國兩制 不是民進黨專利！ 07:412019/12/02 政治 政治熱門新聞 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 韓要支持者民調挺蔡 于美人坦言：因綠民調動手腳 - 政治 蔡英文論文風波再起？洛杉基提四大詭異點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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