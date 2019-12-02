陳致中指控高雄市長韓國瑜，訪港澳時進出中聯辦(中國大陸中央政府駐香港聯絡辦公室)，涉及外患罪。但高分檢昨正式簽結，認定是查無不法。昨深夜韓國瑜發文稱，這不只證明」他沒支持一國兩制」，也進一步認證實「反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家」。

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(中時電子報)