國民黨主席吳敦義竟有當立法院長的命！？風水大師江柏樂在政論節目以吳敦義的名字測字算運勢，直言吳敦義有當立法院長的運勢，此話一出，讓在場來賓都不敢置信。

江柏樂在政論節目《驚爆新聞線》上表示，2020大選，吳敦義有機會當立院院長，因為吳敦義的吳上面是個口字邊，老鼠年老鼠當權，而敦字也有個口，下面有個子，子就代表老鼠，這代表吳敦義年紀大，選票也有。最後一個義中有我，「我」代表狗字形，狗鼠金。所以依照吳敦義的名字和2020的運勢，吳是有機會當立法院長。

江指出，雖然國民黨不分區名單他覺得很爛，不過，區域立委他認為國民黨不一定輸給民進黨，但此時主持人呂惠敏追問，可是都覺得不分區國民黨會很糟，那吳敦義排14名，怎麼有可能進立院選院長？江表示，吳也有可能當不成立院院長，但還是可以繼續當黨主席，且如果要下台，也要等明年年中才會被拉下來。

(中時電子報)