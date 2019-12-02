15歲戴姓少女遭眾人圍住審問。（翻攝照片／吳亮賢新北傳真）

新北市三重區一名15歲的A少女疑和同齡的B女發生感情糾紛，昨(1)日下午4時許被騙到正義北路某KTV內唱歌，不料卻遭B女找來的30名友人團團圍住，還被拿飲料澆頭、動手拉扯頭髮，警方獲報後立即趕往現場，並將涉案人等全數帶回，訊後也依傷害、妨害自由、恐嚇及少年事件處理法等罪嫌，將帶頭的B女及其他3名友人函送法辦。

據了解，2人疑同時喜歡上一名男子，因而產生感情糾紛，B女趁與眾多友人在KTV歡唱時，邀約A女前來，假借出席慶生會之名，要讓她在眾人面前難堪。

A女走進KTV後，立刻遭30人團團圍住，其中帶頭的B女及其他3名友人，輪流上前質問A女，並辱罵三字經，過程中還不斷推擠、拉扯她的頭髮，甚至拿起飲料直接從頭上澆下去，其他人見狀不但沒有阻止，還紛紛拿起手機拍攝，上傳IG，一邊笑喊「生日快樂！」

警方獲報後立即趕往現場，並將在場相關涉案人帶回訊問，事後受害的A女決定提告，警方也將依傷害、妨害自由、恐嚇及少年事件處理法等罪嫌，將動手的B女及其他2名未成年友人函送少年法庭審理，另外潑灑飲料的18歲許姓男子，則依社會秩序維護法裁處。

(中時 )