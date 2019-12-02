外傳行政院悄悄啟動勞動基準法三修。行政院今天澄清說明，目前未指示勞動部啟動「勞基法三修」。

選舉在即，「一例一休」的檢討因國民黨總統參選人韓國瑜一度成為討論話題。外傳勞動基準法「一例一休」在2018年3月二修後，仍罵聲不斷，行政院已悄悄啟動第三輪的修法程序，修法時間點可能在明年3月；修法兩大方向包括檢討工時制度及外勞3K5級制。

但行政院今天表示，目前並未指示勞動部啟動「勞基法三修」。

＃一例一休 ＃勞基法三修

(中時 )