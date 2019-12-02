政院：未指示勞動部啟動勞基法三修 15:212019/12/02 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政院指未指示勞動部啟動勞基法三修(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳行政院悄悄啟動勞動基準法三修。行政院今天澄清說明，目前未指示勞動部啟動「勞基法三修」。 選舉在即，「一例一休」的檢討因國民黨總統參選人韓國瑜一度成為討論話題。外傳勞動基準法「一例一休」在2018年3月二修後，仍罵聲不斷，行政院已悄悄啟動第三輪的修法程序，修法時間點可能在明年3月；修法兩大方向包括檢討工時制度及外勞3K5級制。 但行政院今天表示，目前並未指示勞動部啟動「勞基法三修」。 ＃一例一休 ＃勞基法三修 (中時 ) #行政院 #勞基法 #修法 #一例一休 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 Kolas：政院不提反滲透法版本 12:522019/11/28 政治 勞工職業災害保險及保護法 估年底送行政院 15:492019/11/28 生活 《金融》FinTech全面性發展，陳其邁：整合產業應用與新創能量 15:062019/11/29 財經 汽車零件降稅 下周闖關 04:092019/11/30 財經要聞 同工不同酬 逾500名郵局員工至行政院陳情 13:192019/12/01 生活 勞基法三修 蘇內閣悄啟動 04:102019/12/02 財經要聞 台水前董座徐享崑 快活20個月落網 04:102019/12/02 社會新聞 《經濟》新南向政策，政院：深化與夥伴國多元實質關係 08:352019/12/02 財經 要求假日帶電腦、隨時待命 勞動部：提供勞務就算加班 11:402019/12/02 財經 張善政批一例一休：基本立法精神是大錯誤 15:052019/12/02 政治 政治熱門新聞 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 綠網軍卡神如何被抓到 宅神：黑狗的報恩 - 政治 卡神月薪1萬養網軍 教授包正豪：楊蕙如誰養的？ - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 英粉別高興太早！韓岡山造勢冷？苦苓爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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