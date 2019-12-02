入冬首波冷氣團報到，溫熱飲品需求提升！全家今（2）宣布攜手永豐餘生技GREEN ＆ SAFE合作開發，推出Let’s café私品茶系列新品「桂圓紅棗海燕窩」，全台限量30萬杯，強調全程皆無使用人工色素、香料、糖精等，讓講究健康養生的消費者不用自己費工燉煮，到便利商店就可輕鬆買到養生茶飲！

全家鮮食部部長黃正田表示，隨著氣溫逐漸下降，溫暖系熱飲銷售明顯成長，繼10月份私品茶推出「橘柚青茶」，上市一個月以來每周銷量平均破萬杯，也帶動茶飲業績成長20％，看好冬季熱飲商機再推出「桂圓紅棗海燕窩」，與永豐餘生技合作開發，以天然食材打造香甜滑順口感。

據全家介紹，「桂圓紅棗海燕窩」的基底是使用高海拔梨山有機烏龍茶，入口就可感受到茶香，搭配滋補養生紅棗及柴燒烘焙桂圓，拌入新竹寶山黑糖，再加上天然海燕窩提供滿滿膠原蛋白及滑順口感，全程皆無使用人工色素、香料、糖精，消費者可以品嚐到自然的香甜滋味，又能夠滿足天冷時的暖胃需求。

全家表示，「桂圓紅棗海燕窩」養生茶飲12月4日上市，12月4日起至12月17日連續兩周祭出新品嚐鮮價45元（原價55元），全台限量30萬杯。

(工商 )