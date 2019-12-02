交通部長林佳龍今日表示，未來五年將斥資60億元，推動智慧運輸系統發展、聚焦在智慧交通數據資料技術、重點路網智慧化等六大議題。

中華智慧運輸協會2日上午在台北國際會議中心舉辦「2019年會暨智慧運輸應用研討會」，主題為「Connect to Future Smart Mobility」。交通部長林佳龍致詞時表示，自2017年推動為期4年的智慧運輸系統發展建設計畫，到明年是一個階段，期間投入30億元，包括輔導自駕車發展等項目，均有亮眼成果。

林佳龍表示，下一階段將啟動2021年至2025年，為期5年加碼挹注60億，耕耘智慧運輸，重點發展包含提升智慧交通數據資料技術與服務、繼續推動重點路網的智慧化、協助傳統運輸業智慧升級、智慧行動整合、營造永續與幸福運輸服務，照顧偏鄉、 長者與弱勢族群行的權利，與世界同步智慧交通新科技發展與應用，像是自駕車、智慧機車、創新場域等發展，都是刻不容緩的議題。

林佳龍說，21世紀的科技創新巨浪已快速席捲全球，人工智慧(AI)、區塊鏈(Block Chain)、雲端運算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)、邊緣運算(Edge Computing)、金融科技(Fintech)、5G通訊等，都是發展智慧運輸系統的關鍵技術，也是推動交通服務與交通產業創新的基礎。

林佳龍表示，希望能引進更多業界的力量、把創新科技帶進來，呼籲政府、業界一定要團結起來、一起努力，促成跨領域交流跟對話，才能結合不同視角，共同來解決當前遭遇的交通課題。

(中時 )