高以翔上月27日在寧波錄製浙江衛視《追我吧》綜藝節目時暈倒猝逝，在35歲正美好的年紀生命嘎然而止，令親友與粉絲悲痛不已。裝載他遺體的水晶棺木今下午2點多抵達桃園機場，棺木接著送進長榮倉儲機放倉通關，完成相關程序後傍晚將移靈台北一殯。

高以翔經紀公司傑星傳播稍早也宣布「高以翔Godfrey的告別式訂於12/15（日）上午八點，於第一殯儀館景行廳舉行」，粉絲可前來送他最後一程。

(中時 )