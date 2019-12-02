救護車到場將李男送醫救治。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

伸港鄉2日深夜驚傳有民眾吃完薑母鴨後鬥毆滋事，警方在場對空鳴槍驅散滋事民眾，卻引發居民議論紛紛。（摘自臉書「伸港小鎮」社團／謝瓊雲彰化傳真）

伸港鄉2日深夜驚傳有民眾吃完薑母鴨後鬥毆滋事，警方在場對空鳴槍驅散滋事民眾，卻引發居民議論，主動在社群留言說明。（摘自臉書「伸港小鎮」社團／謝瓊雲彰化傳真）

吃薑母鴨遇仇家？彰化縣伸港鄉2日深夜驚傳槍響，原來是民眾吃薑母鴨竟巧遇仇人，雙方大打出手，警方到場後為控制場面，對空鳴槍，將人潮驅散，將被多人痛毆、滿身傷的49歲李男送醫治療，幸無生命危險。

薑母鴨店暗夜傳槍響？ 伸港警對空鳴槍制止鬥毆。

暗夜傳槍響，讓當地居民議論紛紛，還有人充滿狐疑在臉書社團「伸港小鎮」貼文指「是我聽錯嗎？美港公路有槍聲！！」引發熱議，警方趕緊主動貼文留言澄清釋疑，平息議論。

伸港分駐所所長鐘健行指出，當時一群在薑母鴨店內起口角、爆發肢體衝突，警方獲報趕到時，滋事民眾已散去，但隨即在100公尺外洗車場聽見爭吵聲，當時有多人合力將1名已倒地渾身是傷的男子強行拖上白色轎車，處理員警擔心傷者被強押走，趕緊對空連鳴2槍，轎車才趕緊逃逸。

警方指出，2名傷患接男性，包含被毆受傷的李男，左半部肢體疑似被打到骨折，其48歲林姓友人，當時急著關心李男傷勢，不慎跌倒撞傷頭部導致撕裂傷，送醫後無礙。

(中時 )