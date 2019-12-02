前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，爆出idcc登入網路的IP位置，與卡神楊蕙如帳號「slow」相同，楊蕙如也遭起訴。 民進黨發言人陳建名表示，大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。

陳建名指出，前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生相關事件，外交部已經有詳盡調查與說明。而事件主因，包括大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，造成輿論誤解，讓外交工作者飽受不公平攻擊與羞辱，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。

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(中時 )