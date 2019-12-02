卡神被起訴 民進黨：記取錯誤與不幸教訓 15:102019/12/02 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，爆出idcc登入網路的IP位置，與卡神楊蕙如帳號「slow」相同，楊蕙如也遭起訴。 民進黨發言人陳建名表示，大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。 陳建名指出，前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生相關事件，外交部已經有詳盡調查與說明。而事件主因，包括大量來自境外的不實訊息，在未查證下被推播，造成輿論誤解，讓外交工作者飽受不公平攻擊與羞辱，這樣的錯誤與不幸的教訓應該被記取。 ＃卡神 ＃民進黨 (中時 ) #教訓 #民進黨 #錯誤 #輕生 #蘇啟誠 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨的喬家大院 04:102019/11/28 時論廣場 擋反滲透法，國民黨不能小孬孬 04:102019/11/28 時論廣場 綠拚二讀反滲透 藍反倉促立法 04:092019/11/29 話題觀察 韓抵制民調 賴清德：不必受到影響 12:442019/11/29 政治 九二共識一家親 台獨黨綱難相信 04:092019/11/30 焦點新聞 明文法辦台獨 民進黨怕了 04:102019/11/30 政治要聞 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 民進黨露出鴨霸本性 04:102019/12/02 時論廣場 政治熱門新聞 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 綠網軍卡神如何被抓到 宅神：黑狗的報恩 - 政治 卡神月薪1萬養網軍 教授包正豪：楊蕙如誰養的？ - 政治 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 英粉別高興太早！韓岡山造勢冷？苦苓爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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