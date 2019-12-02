中國醫藥大學新竹附設醫院將在12日舉辦院慶，當天有健康園遊會活動，擺設10個身體檢測攤位，透過檢測守護健康，民眾不僅當場可得知健康報告，只要集滿6站闖關小章，即可獲得院慶紀念小禮物。

中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，10個身體檢測攤位分別是血糖站、肌握力檢測、骨質密度檢測、自律神經檢測、骨齡宣導、眼科葉黃素色素密度儀檢測（MPS II）、中醫養生茶試飲、銀耳試飲、細胞儲存介紹、皮膚測試，希望大眾早一點檢測，早一點發現，早一點治療。

如，3C產品的藍光對眼睛黃斑部往往會形成過度氧化壓力，造成黃斑部病變的風險，健康園遊會特別推出MPS II黃斑部色素細胞分析檢測儀，提供快速、簡單、可靠的黃斑色素篩查。

「X光骨頭攝影AI輔助判讀與身高預測系統」宣導攤位，利用深度神經網絡和自動化影像處理輔助醫師作骨齡判定。身心科的自律神經檢測儀可篩檢身體和心理不適感症狀，正視惱人的身心症狀。

中央大院慶並舉辦4場講座，17日大腸直腸科黃郁淳醫師「腸保健康」，20日心臟內科楊晨佳醫師「冠心病預防與治療」，23日神經外科巫智穎醫師「認識腦中風」，25日中醫師周書玉「失眠真困擾中醫治療好方法」，上午10點都在醫療大樓1樓舉行。

(中時 )