鄉親直言沒選上的楊瓊瓔非常熱心。（楊瓊瓔競選辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

鄉親一直希望楊瓊瓔出來選立委。（楊瓊瓔競選辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立委第三選區參選人楊瓊瓔，日前在臉書發布競選廣告影片，訴求「一路走來、在地打拚」，強調過去3年多來，她一直默默持續服務鄉親需求，在地方服務上。「落選的比現任的更熱心！」廣告中跳脫一般競以候選人為主，從頭到尾只有鄉親訴說過去3年來的心聲，呼籲大家這次要「選一個會做事」的人。

楊瓊瓔表示，她不擅長包裝，也不太會操弄議題，但是問政認真、服務細心，多年來她全心奉獻給台中、嫁給台中，鄉親們說她是台中女兒，既然要爭取選民認同和支持，那麼就讓選民親自來說他們長年接觸觀察最真實的楊瓊瓔。

楊瓊瓔強調，選區內鄉親都很熟悉她的特質，因為在立院問政之餘，都在地方服務，儘管上次因國民黨和整體大環境關係，沒有繼續擔任立委，但不難從影片中發現，這3年多來，她在地方上的選民服務依然沒有停止。

楊瓊瓔幕僚表示，去年幫市長盧秀燕輔選時，陸續有鄉親請楊一定要再參選立委，這3年多來，因政黨屬性不同，有些鄉親覺得換了立委後就像被拋棄一樣，不像以前，就算選舉大家各有立場，但選後只要為地方好、為台中好，市長、立委、議員是不分藍綠團結爭取。

楊瓊瓔幕僚指出，現在政治很現實，只挺為民進黨保駕護航、擦脂抹粉的人，誰挺得多就能獲得更好資源，就算不是民進黨自家人也沒關係，幾年下來，選民的需求被犧牲了，只剩下政治上作秀及作球，和一個被撕裂的社會與嚴重世代對立。希望大家共同挺市民、挺台中，很多對地方造成傷害或會變成子孫債的政策，要三思而後行。

(中時 )