iPhone控制中心的「耳朵」功能。(截自手機畫面)

iPhone手機不斷推陳出新，許多隱藏版功能，可能連果粉都不知道，有網友發現螢幕往上滑的控制中心，有一個「耳朵」的圖示，部分使用者甚至不知道有這個功能，事實上這個「耳朵」的功能相當強大，只要與藍芽裝置連接，竟然就變成一個可怕的「竊聽器」，最遠距離可達15公尺。

iPhone螢幕往上滑打開控制中心時，可以看到一個「耳朵」的圖示，根據蘋果官網指出，這是為聽障者量身打造的助聽功能，當iPhone、iPad 或 iPod touch等產品與助聽裝置配對，就可從手機下方的麥克風收音，讓裝置變成一個小型麥克風。

在點選「耳朵」後，可以快速存取助聽裝置，也可以與AirPods等藍芽耳機配對，連上後就可以清楚聽到周遭聲音，不但可以調整音量大小，還能透過手機介面即時監看收聽音量，最遠可以將15公尺的聲音都傳到藍牙耳機裡，最厲害的是，若把手機藏在別人看不到的地方，iPhone瞬間就變成一個竊聽器。

如果打開控制中心沒有看「耳朵」圖示，可以到「設定」的「控制中心」「自定控制項目」，再往下拉，看到「耳朵」圖示功能時，點選綠色加號添加圖示，就可以在控制中心看見了。

(中時電子報)