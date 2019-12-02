被控吃案 前中山分局所長判無罪 14:422019/12/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台北市中山警分局中一派出所所長劉昌祺，被檢方起訴指控明知轄區內酒店有未成年消費，卻故意隱匿吃案讓業者逃避裁罰，台北地院將他判處無罪。可上訴。 另中山分局員警包庇色情酒店貪瀆案，第一波被起訴的前中山一派出所所長林崇成等員警，台北地院將在周五下午審結宣判。 (中時 ) #中山 #所長 #台北 #中山分局 #分局 #劉昌祺 #酒店 #成年 #員警 #法官 #無罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南大舞廳槍擊鬥毆 分局長嗆：不交人店也別開 09:062019/11/28 社會 金管會再鬆綁 未成年人、外國人、獨資組織可開數位帳戶了！ 20:492019/11/28 財經 不敵集團搶市 陸單體酒店慘澹 04:092019/11/29 焦點新聞 台南》玉井山區周末車禍多 警方加強機動測速照相取締 15:472019/11/29 生活 耶誕燈飾照亮台北東區 節日氛圍活絡商圈買氣 17:562019/11/29 生活 扮熱心民眾裝熟 南崁派出所長成功阻詐 13:392019/11/30 社會 《產業》台北君悅酒店徵才，釋近百名職缺 15:402019/11/30 財經 專治耍賴駕駛 警加強破窗訓練 04:092019/12/01 社會新聞 邁雷特總部遷中山 打造中國西門子 04:102019/12/02 焦點新聞 性侵犯不得緩刑 法官提釋憲遭不受理 11:182019/12/02 社會 社會熱門新聞 北檢認證「卡神」是綠網軍首領 下線發文「帶風向」每月可領1萬元 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 卡神果真是綠網軍首領 每月給下線1萬 網怒：查上線！ - 社會 外交官蘇啟誠之死！原來是民進黨「自己人」楊蕙如 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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