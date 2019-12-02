前台北市中山警分局中一派出所所長劉昌祺，被檢方起訴指控明知轄區內酒店有未成年消費，卻故意隱匿吃案讓業者逃避裁罰，台北地院將他判處無罪。可上訴。

另中山分局員警包庇色情酒店貪瀆案，第一波被起訴的前中山一派出所所長林崇成等員警，台北地院將在周五下午審結宣判。

(中時 )