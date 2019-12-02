大安媽祖主題園區蓮花基座雖設置完工，卻無媽祖雕像，引起地方強烈反彈抨擊有名無實！市議員李榮鴻2日為民請命提案，建請市府應儘速編列預算建置媽祖神像以免貽笑大方；觀旅局強調，將爭取市議會支持，研議解除兩項附帶決議限制，完成園區建設以符地方民意。

大安區民陳情說，大安位處中市西北邊陲地帶，屬於傳統「風頭水尾」窮鄉僻壤，居民人口不到兩萬人，大都以農業及出海捕魚為業，當地又無工商業帶動；胡前市長於2013年規畫在大安興建大型媽祖主題園區，期能代帶動觀光人潮，喚回外地打拼年青人返鄉。

李榮鴻表示，市府斥資6億元興建大安媽祖主題園區，歷經3位市長軟硬體設施已竣工，因神像民間募款未如預期淪為目前空有媽祖蓮花座，卻無媽祖神像的「笑話」；希市府及相關單位應儘快豎立媽祖神像，以免受到各界非議，抨擊市府虎頭蛇尾。

觀光旅遊局指出，媽祖雕像工程依台中市議會第一屆第六次定期會審議103年度預算附帶決議，雕像部分建議由民間企業募款認養興建；市議會於審議106年度第二屆第七次臨時會附帶決議，工程預算應於計畫總經費額度內執行，不得另行辦理追加預算。

觀旅局強調，因該兩項附帶決議限制，媽祖雕像工程並無相關經費，地方民意積極建議設置媽祖雕像，期望大安區藉由大安媽祖文化園區設立後，結合周邊的龜殼生態公園、紅樹林木棧道、南埔鷺鷥林等豐富的生態旅遊帶動地方發展。觀旅局將爭取市議會支持，研議解除附帶決議限制，完成園區建設以符地方民意。

(中時 )