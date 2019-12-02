台中轉運中心增12條公車路線停靠，民眾乘車更方便。（台中市交通局提供／盧金足台中傳真）

台中轉運中心A月台有往台灣大道的300、309及310路公車路線停靠。（台中市交通局提供／盧金足台中傳真）

台中轉運中心大動脈通樂，市府祭出新方案奏效！交通局規畫12條熱門公車路線進駐台中轉運中心，縮短民眾轉乘步行距離，並同步調整計程車排班區、汽車臨停接送區位置。調整後運作順暢且秩序良好，交通局長葉昭甫表示，台中轉運中心的公車服務功能充分發揮，為讓12條市區公車路線順利停靠台中轉運中心，交通局密集召開協商會議及籌備作業，乘客順利快速搭上公車。

葉昭甫感謝台中公車聯營管理委員會派駐大量人力向民眾提供詢答及引導服務，以及警義交同仁現場指揮、管制車輛，台中轉運中心的公車服務功能充分發揮獲好評。

台中轉運中心即日起，A月台有往台灣大道的300、309及310路公車路線停靠、B月台停靠5條往崇德路的公車路線、C月台停靠4條往北屯路的公車路線、D月台為往一中商圈、逢甲商圈的3條公車路線停靠。

原先停靠C月台的計程車排班區恢復在新民街側，D月台的汽機車臨停接送區調整至台中車站地下停車場3A入口處，新民街側的臨停接送區則調整為臨停下客區，請民眾多利用地下停車場轉乘接送。

葉昭甫指出，為讓12條市區公車路線順利停靠台中轉運中心，交通局密集舉行協商會議及籌備作業，包括台中轉運中心周邊道路標線、標誌牌面及號誌時相調整、協助公車進站秩序的公車席位管理號誌系統建置，並與台鐵局協調加強引導指標，協調警察局派遣員警及義交協助於車道入口管制引導巷。

此外，進駐的6間客運公司也陸續帶領主管及駕駛員至轉運中心內進行教育訓練，讓駕駛員熟悉進出動線及停靠位置。

由客運公司組成的台中公車聯營管理委員會更增聘大量人力，針對民眾可能詢問熱點的公車搭乘方案進行訓練，於路線進駐初期在大平台、月台等處協助民眾乘車及引導車輛進出站，希望讓每位乘客順利快速搭上公車，實施首日運作順暢。

葉昭甫強調，台中轉運中心進站專用道路、1樓公車月台、臨停下客區及計程車排班區車道已認定為道路範圍，在台中轉運中心內擅闖公車專用道等違規情形，均可依據道路交通管理處罰條例進行舉發、取締，請駕駛人依規行車，請民眾依現場人員指示乘車，切勿闖入車道範圍，維護自身安全。

(中時 )