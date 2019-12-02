教育部輔導高中職成立就業導向課程專班，高雄市中山工商連續多年與三井餐飲事業集團合作，除學校既有課程，三井餐飲亦安排完整培訓計畫，由日本大師級師傅等專家協同教學與授課，該專班近3年留用學生超過7成，展現「畢業即就業」成效。

高雄市中山工商自102學年度起，與三井餐飲事業集團合作辦理「餐飲技術就業導向課程專班」，以日本料理實務技能學習為課程核心，著重實務操作及理論應用。

高二下學期，由校方會同三井餐飲召開說明會，先向學生、家長介紹專班精神、課程規劃、公司培訓計畫等。

高三開始則展開一系列實務課程，包括辦理公司「職場體驗」，邀請專班學生、家長到公司瞭解各崗位培訓方式，及安排「業師到校協同教學」，由日本大師級師傅到校授課，讓學生近距離接觸高超的料理技術，深化對料理專業的體認。

該專班計畫由教育部國教署補助經費，專班學生每學年可獲1萬元獎助金。三井餐飲則在高三實習期間每月提供2萬4750元津貼，另外免費供餐、供宿。此外，三井餐飲也設有畢業生留任加入研修生計畫，與文化大學、實踐大學合作，提供學生可取得學位的在職進修機會，持續精進管理及相關知識。

專班生自大一起，三井餐飲還會提供學生每月2萬8千元以上薪資，並逐年調升至3萬3千元以上，績優研修生還可另外獲得公司獎學金。相較一般大學畢業生，此方案研修生已累積超過4年勞保資歷，專業技術更持續提升，有利於職場站穩腳步、薪資三級跳。

教育部國教署表示，將持續推動高中職校與國內優質企業合作開設就業導向課程專班，使學校與企業建立長期合作夥伴關係，藉由產官學三方密切合作培育人才，用最實際的方式引領年輕學子投入職場，在職涯上逐夢飛翔。

(中時 )