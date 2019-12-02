「卡神」楊蕙如遭北檢查出是綠營網軍首領，以月薪1萬元的代價，雇網軍發文帶風向，證實花錢養網軍並非傳聞。消息傳出引爆各界議論，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪就提問：但楊蕙如是誰養的？

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT發文指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。台北市刑大追查「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、友人蔡福明2人涉案，台北地檢署今（2日）依侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人。

包正豪在臉書發文表示，大概很難建構起網軍栽贓和外交官自殺的直接因果關係，但至少所謂網軍的真實存在，以及為政治目的和為特定人物卸責的行為，確實是有的。「但楊蕙如是誰養的？目前好像還沒看到相關訊息」。

臉友回應包正豪：「至少有端倪就是她幫誰護航，誰可以脫身，很明顯的答案，但是缺乏直接證據」、「大阪事件誰需要網軍帶風向？誰就是有需求」、「戕害民主政治，莫過於此！政黨或政客養網軍帶風向，攻擊異議人士比介入媒體經營還糟糕」。

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