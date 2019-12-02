AKIRA及林志玲聯手主演日本唱跳男團「三代目 J SOUL BROTHERS」的2首新單曲〈凜冬天空 / White Wings〉MV，內容配合歌詞意境，串連成長達約25分鐘的愛情微電影。上月29日公開後，觀看次數逼近150萬人次，為了讓講中文的朋友更能理解MV的內容，林志玲及AKIRA將MV中片頭片尾的英文口白以中文重新錄製，2人帶來動人口白：「我們來到這個世界，超越時間空間，期待著和命中注定的人相遇，人生的旅程尋尋覓覓，為了找到那個他」，新版音樂錄影帶2日上架，為歌曲及MV下了完美註解。

林志玲與AKIRA〈凜冬天空 / White Wings〉劇照。（avex taiwan提供）

林志玲透過文字表示：「非常謝謝三代目送給我們這兩首歌曲作為愛的贈禮～這是我和AKIRA舞台劇8年前後的第一次合作，講述經歷時間仍然能夠找到彼此，跨越空間仍然堅信有人在等待的愛情。感謝團隊們的努力，三代目美好的歌聲及演出，拍攝完MV兩首歌曲melody久久的縈繞在我和工作人員的心中。希望能夠給大家帶來無比的溫暖。」為了這支音樂錄影帶，林志玲特別遠赴日本耗時5日才完成拍攝工作，成就出超越以往音樂錄影帶規格的音樂影像作品。

林志玲與AKIRA〈凜冬天空 / White Wings〉劇照。（avex taiwan提供）

AKIRA則補充：「不僅僅在EXILE TRIBE放浪一族中，參加其他團體的MV演出已經相當難得，更是完全沒有想過會跟自己的妻子一同演出。得知三代目 J SOUL BROTHERS希望這次的歌曲也能夠成為對我倆的祝福，對於三代目團員對作品的熱情，以及為我們著想的溫暖與體貼，我感到相當感動也因此接受了這次的邀約。」

2019年「RAISE THE FLAG」紅·白·藍三色主題企劃，以色彩構築出三種迥然不同的音樂世界觀。繼藍色單曲〈Yes we are〉、紅色單曲〈SCARLET〉之後，今年冬天推出白色單曲〈凜冬天空 / White Wings〉展現出三種不同的世界觀。

林志玲與AKIRA〈凜冬天空 / White Wings〉劇照。（avex taiwan提供）

這次的白色單曲〈凜冬天空〉及〈White Wings〉邀請寫下該團知名歌曲〈煙火〉、〈Unfair World〉等的作詞家小竹正人填詞，2首歌曲以率真的歌詞傳遞出不同的愛情故事，〈凜冬天空〉是首悲傷的冬季戀曲，歌詞敘述著向無法再見面的戀人傳遞思念的心情；另一首〈White Wings〉則是溫柔情歌，讓歌迷感受到絲絲暖意。2首單曲皆已在數位音樂平台上架。

林志玲與AKIRA〈凜冬天空 / White Wings〉劇照。（avex taiwan提供）

三代目J SOUL BROTHERS。（avex taiwan提供）

(中時 )