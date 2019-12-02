有鄉民查出楊蕙如與idcc跟其他多個帳號都有短時間內同IP登入情形，懷疑事情不單純 (圖／翻攝自PTT)

網友留言。（圖片摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線在LINE群組及PTT上發文帶風向，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。對於綠網軍能現形，最終得以繩之以法，宅神朱學恒感性表示，起因都是一隻黑狗的報恩。

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成蘇啟誠自殺的憾事。

而今日綠網軍終於現形了！起因在於台北市議員鍾小平要求柯文哲對流浪動物們多點關懷，並帶了隻小黑狗希望柯P能夠拋磚引玉領養，還建議柯文哲取名柯粉，想藉此酸柯文哲一把，但柯文哲也不是省油的燈，隨即回應「狗狗長這麼黑，應該取名叫柯黑」，並說自己跟太太都很忙，無法領養，但掏出1000元當作捐款，就此落幕。

這則新聞轉貼到PTT八卦版後，許多鄉民推文讚柯P腦筋動得快，但也湧出不少柯黑在底下狂噓，隨後有網友將這些柯黑帳號一查後，發現許多都是專門轉貼總統蔡英文、行政院副院長陳其邁臉書貼文的帳號，並影射與楊蕙如有關，楊蕙如嗆聲表示要喊告。

但有鄉民細查柯黑和楊蕙如在批踢踢的帳號，竟發現與楊蕙如同IP的清單中，有鼎鼎大名、連市刑大都找不到人的「idcc」，此一發現引爆八卦版。對此，市刑大表示，4月初已經抓到idcc，是一名住北部的男子，將他函送至北檢，但如今被網友抓包idcc與楊蕙如同IP，對此，楊蕙如表示，她認識idcc，至於為何短短八分鐘內會有同IP情況，楊蕙如說是自己開了WIFI熱點借idcc上網。而台北地檢署調查事情真相後，今依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人，終於還給蘇啟誠一個公道。

對此，朱學恒在臉書發文表示，這是「黑犬的報恩」！底下網友也紛紛表示，「終於還朱學恒的阿宅萬事通事務所一個公道了，那些假帳號不知道躲去哪了」、「佩服檢調遲來的勇氣」、「真是老天有眼」、「一門心思用在鑽漏洞，人品如何可想而知」、「網路帶風向被起訴，上節目跟風討論批評的幫兇卻沒事」！

(中時電子報)