國民黨副總統參選人張善政2日重申韓國瑜提出的一例一休精神是信任企業的。（馮惠宜攝）

國民黨副總統參選人張善政2日到台中大里工業區協銳精密工業公司舉辦「國政領航國政經濟論壇」面對近兩百位中小企業代表，他強調，一例一休基本立法精神，是一個大錯誤，就是很不相信企業跟勞工之間的協商，未來修法會把這個協商彈性盡量放大。

張善政2日在台中立委第7選區國民黨參選人莊子富召開的「國政領航國政經濟論壇」和企業代表座談，現場原本只準備120個位置，但支持群眾不斷湧入，幾乎擠爆會場。

面對日前國民黨總統參選人韓國瑜指出要廢除一例一休做出解釋，他強調，一例一休把產業界的這種加工彈性卡得非常死，其基本立法精神，是一個大錯誤，就是很不相信企業跟勞工之間的協商，他們希望將來一例一休修法方向是把協商彈性盡量放大，因為各行各業情況完全不一樣，所以把這個彈性放到企業跟勞工協商裡面去，另外，對於一些比較惡質的企業對員工比較不照顧的，政府在去協助輔導，基本精神跟現在是完全相反，現在是不信任，而韓國瑜提出來的是信任。

另，對中火的問題，他重申，現在的政府把中火的燃煤發電移到別的電廠去了，所以整個台灣的燃煤發電量增加，而蔡英文政府玩弄數字遊戲，讓人非常失望。

張善政解釋，在他任行政院長任內燃媒量比較，現在整體台灣的燃煤量是高的，當時核電廠的幾個重要機組在歲修，所以那個時候要靠火力發電，所以也可以從這裡看得出來，核能發電其實紓解火力發電、燃煤發電非常重要的一個管道，如果沒有核能，火力發電勢必要上來，這個時候對空氣(品質)期待就不能太高。

他也強調，蔡英文總統任內，其實所有燃煤發電的電量，是比馬總統任內任何時候都要高，但他現在是在玩數字遊戲，是給大家看中火的發電量，其實這是以偏概全。

＃韓國瑜＃2020大選＃選舉＃總統＃立委＃國民黨＃民進黨＃民眾黨＃蔡英文？＃韓國瑜＃中火＃一例一休＃空污＃燃煤＃莊子富

(中時 )