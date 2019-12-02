男星高以翔因參加陸綜猝逝，同場的港星陳偉霆沉寂多日發文悼念高以翔，「第一次見面卻成為了最後一次」，更寫下他多希望能阻止一切的發生，也希望不只是只有認識那一天，言談中滿滿哀傷，讓人心碎。

高以翔今（2）日從杭州殯儀館遷回台灣。（圖／翻攝自微博）

高以翔參加的陸綜《追我吧》當集還有當紅港星陳偉霆，當天也目睹高以翔的送醫過程，沉寂多日就在高以翔大體從杭州運回台灣的今（2）日，陳偉霆發文弔唁。

陳偉霆捨不得地發文，多希望能阻止這一切。（圖／翻攝自微博）

他寫下：「那天是我們第一次見面，休息室的打招呼，讓我一下子就覺得親近起來，在錄製時的T台環節，你最後一個出場，在那一刻，我覺得你就是這個台上最帥最有型的男人。這之後的畫面我回憶了很多遍，我很希望來得及阻止一切的發生，希望我們可以不止認識這一天的時間。這些天，我也從那些更早認識你的人那裡，了解到更加完整的你，一如我短暫印像中的溫暖、謙遜、善良。今天你就回家了，你一定會在那個世界過得很好，我相信。」

(中時電子報)