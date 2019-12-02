年底冬至將屆，新北市衛生局日前抽驗市售湯圓、火鍋料及肉品等冬至應景食材共51件，全數合格，2日特別表揚今年獲評比為前3名的萬里、林口及泰山公有市場，肯定業者提升新北市飲食文化的用心。
衛生局副局長許朝程表示，目前中央法規未盡完備，常需要對業者道德勸說登錄食材或揭露管衛人員，或規範業者應訂定庫存報廢、逾期回收銷毀機制及退貨程序及流向紀錄保存等，業者經常不符食安法規。
新北市食安自治條例已於2018年12月公告實施，將32大類業者分階段公告納入管理，小至公有市場營業攤商，大至政府機關及500人以上大型職場員工餐廳，強制執行食安資訊透明，並視違反內容可開罰3000到10萬元，得按次處罰。
許朝程說，市府今年7月也專案輔導新北市10座傳統公有市場業者食品安全衛生知能，並推廣攤商主動於營業處所明顯處，公開負責人、管理衛生人員及其他營業資訊，並藉由專人專責管理模式，提升公有市場衛生安全。
許朝程說，今年專案輔導的10座公有市場共515家攤商，針對食材可溯源、作業環境衛生、公開營業資訊揭露管理衛生人員、接受教育訓練、符合食品標示規定等5大項目評比，共125家攤商獲評為優級，前3名公有市場依序為萬里野柳攤集區、林口攤集區、泰山公有零售市場。
(中時 )
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