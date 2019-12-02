新北市衛生局副局長許朝程說明攤商應主動於營業處所明顯處公開負責人、衛管人員等相關資訊。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

年底冬至將屆，新北市衛生局日前抽驗市售湯圓、火鍋料及肉品等冬至應景食材共51件，全數合格，2日特別表揚今年獲評比為前3名的萬里、林口及泰山公有市場，肯定業者提升新北市飲食文化的用心。

衛生局副局長許朝程表示，目前中央法規未盡完備，常需要對業者道德勸說登錄食材或揭露管衛人員，或規範業者應訂定庫存報廢、逾期回收銷毀機制及退貨程序及流向紀錄保存等，業者經常不符食安法規。

新北市食安自治條例已於2018年12月公告實施，將32大類業者分階段公告納入管理，小至公有市場營業攤商，大至政府機關及500人以上大型職場員工餐廳，強制執行食安資訊透明，並視違反內容可開罰3000到10萬元，得按次處罰。

許朝程說，市府今年7月也專案輔導新北市10座傳統公有市場業者食品安全衛生知能，並推廣攤商主動於營業處所明顯處，公開負責人、管理衛生人員及其他營業資訊，並藉由專人專責管理模式，提升公有市場衛生安全。

許朝程說，今年專案輔導的10座公有市場共515家攤商，針對食材可溯源、作業環境衛生、公開營業資訊揭露管理衛生人員、接受教育訓練、符合食品標示規定等5大項目評比，共125家攤商獲評為優級，前3名公有市場依序為萬里野柳攤集區、林口攤集區、泰山公有零售市場。

(中時 )