伊朗正經歷40年前伊斯蘭革命以來最血腥的政治動亂，至少180人喪命，實際罹難人數很可能多達好幾百人，而憤怒的示威群眾如今正籠罩政府放任武力鎮壓的陰影。

兩週前伊朗政府突然要提高汽油價格50%，引發大規模群眾示威。72小時內，大小城鎮都湧現憤怒的示威者高呼要打倒伊朗目前的伊斯蘭共和國政府、推翻領導階層。

● 伊朗血腥鎮壓 示威多為低收入年輕人

「紐約時報」報導，示威蔓延後，維安部隊在許多地方向手無寸鐵的示威者開火。據目擊者描述與一些影片顯示，這些示威者大部分是年齡在19到26歲的失業或低收入年輕男性。

單是在南部城鎮馬夏（Mahshahr），目擊者與醫療人員便指出，伊朗的伊斯蘭革命衛隊就包圍示威者所逃往的一處沼澤，開槍射殺40到100名示威者，遇害者多為無武裝的年輕男子。

總部在紐約的伊朗人權中心（Center for Human Rights in Iran）副主任梅曼利安（Omid Memarian）說：「全國各地近期對民眾使用致命武力的程度前所未見，堪稱伊朗革命以來首見。」

紐時指出，根據國際人權組織、伊朗反對派及地方記者的說法，在伊朗政府11月15日宣布調高汽油價格後，4天內就有180到450人喪生，實際人數恐更高，另外還有至少2000人受傷、7000人被捕。

伊朗前次爆發大規模示威潮，是2009年歷經一場有爭議的大選之後，當時示威雖也遭血腥鎮壓，但10個月也不過72人喪命。

● 美制裁與鄰國壓力 引爆伊朗民眾不滿

因伊朗政府封鎖網際網路，大部分的情況均被掩蓋，直到示威爆發近兩週後的現在，才有一些細節證實開槍鎮壓的規模，損害情況才開始陸續流出。

這次示威潮不僅揭露伊朗民眾對政府失望的驚人程度，還凸顯出他們面臨美國川普政府對伊朗嚴厲制裁、鄰邦對伊朗在中東製造不穩的憤怒，對伊朗國內帶來的嚴峻經濟與政治挑戰。

伊朗政府當時在民眾大多已就寢的深夜突然宣布調高油價，此舉是因政府無法填補預算缺口；川普政府的制裁尤其嚴格限制伊朗石油出口，成為伊朗政府預算短缺一大因素。川普以2015年伊朗核子協議過於薄弱為由，藉制裁想迫使伊朗重新與列強談判核子協議。

● 擁護政府草根如今變調 伊朗恐選出強硬派

這波示威潮規模龐大。伊朗內政部長法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）在官方媒體上表示，全國31省有29省爆發示威，50處軍事基地遇襲。若後者屬實，代表示威已出現早先所沒有的協同性。

這場全國性動亂似乎聚集於多為低收入與勞工階級為主的郊區與城市，凸顯這次動亂是由伊朗革命後一向忠於當局的階層所發起。政治分析家指出，這場示威顯然是伊朗政壇光譜相對溫和的總統羅哈尼（Hassan Rouhani）一大重挫，幾可肯定兩年內將舉行的國會與總統大選將由強硬派勝出。

(中央社)