東方人「忌冰如仇」專家解惑 燥熱體質吃冰可治便祕.青春痘

老一輩的人幾乎都會認為，喝冰水、吃冰對身體不好，但YouTuber 77老大指出，其實吃冰只要適度，並非一點好處都沒有，有燥熱體質的人吃冰，還能夠減緩便祕、青春痘等熱性症狀。

77老大在他發布的影片中表示，依據現代醫學，人是恆溫動物，不管喝冰水或熱水，最終都會調節到跟體溫一樣。人體其實不會因為吃了一、兩杯冰就變虛寒，而當口腔黏膜破損、喉嚨發炎，吃奶昔、冰品等冰涼食物，可以緩解口腔不適。

77老大說明，體質燥熱者，無論是便秘或是青春痘，吃冰品可以降低這類熱性症狀。絕大多數喜愛吃熱的人，事實上本身體質就是比較燥熱的。

同時，77老大強調，切忌以下情況別吃冰，運動完後吃冰容易產生胃痙攣、女生生理期前後或是小產完、傷寒感冒、常常拉肚子的人，這類的人吃完體質會更虛寒，另外，空腹以及有過敏體質和氣喘者也不建議吃冰，若是真的非常喜歡吃冰，可以在飯後一小時食用。

(中時電子報)