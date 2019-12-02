「卡神」楊蕙如因涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線於網路發文帶風向，每月可領1萬元。對此，台北市議員羅智強轟駐日代表謝長廷，「你要不要出來交待？還是要再出次元刀，切割你的愛將楊蕙如？」他也想起去年寫的文章，「只有唏噓」。

有PTT網友在去年發文表示，當時燕子颱風侵襲日本，導致關西機場封閉。在日的台灣旅客尋求台灣駐日人員協助，卻得到差勁回應，台灣旅客是靠中國駐日使館幫忙才得以脫困。此篇文章出現後，有帳號為「idcc」的網友，在PTT發文為謝長廷辯駁，並帶風向把責任推給大阪辦事處。據傳因外界的壓力，導致蘇啟誠過度自責而輕生。

然而，台北市刑警大隊追查「idcc」帳號，發現楊蕙如、蔡福明2人涉案，北檢今依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人。此外，也查出楊蕙如是綠營網軍首領，每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元。

這件事情在網路上引發極大討論，羅智強便在臉書表示，原來抹黑大阪辦事處、逼死蘇啟的idcc的ip與謝系大將楊蕙如相同，「晚了一年的真相，挽不回一位優秀外交官的生命」。

羅點名謝長廷，並問及「你要不要出來交待？還是要再出次元刀，切割你的愛將楊蕙如？」他也想起去年寫的文章，只有唏噓，政治之黑，吃人不吐骨。

羅去年曾在中時電子報發表一篇言論，當時羅指出，逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，而是民進黨政府、謝長廷。他說蘇啟誠往生後，許多訊息希望羅代蘇申冤，而蘇啟誠是溫文和善的外交官，且日文非常好，工作認真，發生這樣憾事，令人心痛不捨，但他是被逼承擔過多不當壓力才會走上絕路，「而這個壓力源頭，就是謝長廷和民進黨」。

(中時電子報)