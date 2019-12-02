將毒逐出社區，台中市警察局第二分局與民合作共同宣導反毒，邀錦平里守望相助隊長游金隆及文正派出所志工分隊長黃淑容，擔任反毒大使；市警二分局表示，配合警政署連續3波「安居緝毒」專案，獲甲組分局冠軍，透過反毒大使的協助，讓反毒通報網發揮最大功效，鼓勵民眾宣導反毒，遠離毒品的危害。

游金隆指出，曾協助警方掃除藏匿在社區內的毒害，平日也會教導民眾辨識毒品是否入侵社區的方法，像「社區總出現刺鼻的異味，像是燒塑膠味、化學藥劑味」，或「鄰居晚上常開趴，進出的人複雜且人面容憔悴、精神恍惚」是警訊，鼓勵社區民眾掃除毒害。

另一位反毒大使黃淑容擔任警察志工，也是台灣台中地方檢察署榮譽觀護人，分享與戒毒者近距離接觸的經驗。有感吸毒雖然換來一時快樂，但是戒毒要花更長的時間和更多的精力，卻不一定能完全戒除，藉由真實故事，增加民眾對毒品危害的警惕。

台中市警察局第二分局在台中市警察局甲組分局，連續3波獲得第一，成績斐然，除了警方積極地查緝，藉由反毒大使們的協助，讓反毒通報網絡發揮最大功效；深入社區反毒宣導也讓更多民眾瞭解，新興毒品偽裝樣態及毒品的危害，有效落實毒品防制。

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(中時 )