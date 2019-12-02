洪姓女子在月前認識1名香港網友，兩人以LINE聯繫，對方告知急需買房，尚欠美金3千元，請洪女匯款至香港帳戶求援，日後歸還美金5千元。洪女到銀行匯款，行員發現有異通報警方，警方到場破解對方提供的證件照及詐騙手法，洪女驚呼：「你怎麼都知道！」，直呼警察為先知。

中市警局第一分局日前接獲通報有詐騙案，員警到場了解，被害人洪女還不相信被騙，員警在對方提供的翻拍證件、匯款紀錄及銀行簿冊等資料中，點出異狀，洪女才恍然大悟，察覺真的遇到詐騙集團。

員警詢問洪女：「對方是不是請妳先匯錢過去，之後再加碼匯錢還給妳」，洪女驚呼：「你怎麼都知道！」，警方當場破解詐騙集團的犯案手法。

洪女指稱，她月前在網路認識1名自稱香港網友，日前告訴她，因急需用錢買房，尚欠美金3千元(約新台幣9萬多元)，請洪女先匯款至指定的香港帳戶借他，日後將匯美金5千元還給洪女。

警方提醒民眾，民眾如果遇到有剛認識的網友（尤其是自稱來自阿富汗、戰地的外國人），告知急需用錢或要求先匯錢等情事，承諾事後將還給顯然不相當的好處回饋時，應隨時提高警覺。

(中時 )