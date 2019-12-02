清華國際志工團榮獲「貝里斯青年獎章」。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華國際志工團榮獲「貝里斯青年獎章」。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學學生組成的國際志工團過去10年赴中美洲的貝里斯服務，教當地小學生及教師使用電腦，並送出500台2手電腦、24片太陽能板，還提供了18份獎學金幫助貧童完成中學學業，貝里斯深受感動而頒給清華志工團「貝里斯青年獎章」。

清大指出，貝里斯青年獎章（Belize Youth Awards）是貝國教育部的官方獎章，頒發對象為對當地社會有影響力及貢獻的15到29歲青年。

貝里斯青年獎章今年增設「國際志工服務團隊獎」，貝里斯認為清華團隊致力提升當地教育水準，並達到了「道德、正直、公民及社會責任的最高標準」，因此發獎給清華貝里斯志工團，並成為首度獲得此榮譽獎項的外國團隊。

清華貝里斯志工團成立於2011年，由當時在清華就讀國際專業管理碩士班的貝里斯籍學生萊恩（Kieran Ryan）創立，清華當時已有赴非洲服務的志工團，萊恩看到清華大學學生的強大電腦能力，決定帶著同學到他位於貝里斯西部內陸的故鄉「卡又」區，散布資訊的種子。

清華2018年貝里斯志工團副領隊黃健倫表示，志工團最初主要教導該國偏鄉國小學童簡單的電腦文書處理，後來發現當地能用的電腦有限，又發動募集2手電腦，之後又發現當地缺電，因此於2012年開始募集太陽能板帶到貝里斯，2015年再創立獎學金計畫，募集獎學金幫助貧童升學。

近日代表前往貝里斯授獎的是清華教科系畢業校友、2017年志工團員黃聖芬，其2度到貝里斯服務，她表示，參加貝里斯志工團是她大學期間最有意義的事。

而清華志工團是現任校長賀陳弘於2007年任學務長時所推動成立，是國內大專院校第1個成立的國際志工團體的學校，至今已有600多位同學赴海外服務，足跡遍及3大洲共8國，包括貝里斯、坦尚尼亞、肯亞、馬來西亞等。

(中時 )