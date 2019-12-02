據了解，在職專班研究模組中有科技行銷管理課程，而管理項目範圍很廣，因此難以準確認定論文是否有偏離主題的情形。(吳建輝攝)

目前有爭議的論文分別出現在102學年度及107學年度，多半是在職專班的學生所寫，因為普遍在職專班學生在開題時，會選擇與自己職業相關的題目，才會有許多遊走在灰色地帶的論文出現。(吳建輝攝)

日前中州科技大學智慧自動化工程系工程技術碩士班遭踢爆，部分畢業論文出現命理、夜市、社區志工滿意度等題目，與其學術研究目的有偏離情形，副校長柴雲清表示校方不會卸責，未等教育部結果，決定從109學年度起無限停招，並懲處相關人員，未來針對各系所論文開題訂定相關審查機制，來防止類似事件發生。

中州科技大學遭全國私校工會踢爆，從2013年後中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，有6成畢業論文與工程技術無直接關係，像是命理、升遷制度、甚至是觀光夜市等，明顯與教學目標不府，上月22日校方收到教育部通知後隨即召開校務會議，並做出無限停招決議及相關處置。

柴雲清表示，為止血在事件爆發後，校長黃思倫及前系主任因督導不周，記大過1支，現任主任則調離現職，前助理及現任助理分別記1大過及2小過，未來也會針對所有研究所的開題流程進行調整，也會開設講習針，對指導教授及共同指導教授進行再教育，重新建立一個新的教學系統，從根本改變，用更嚴苛的態度審視，未來就不會有偏離的狀況發生。

柴雲清也說，因為科技管理的範為很大，因此對於論文是否有偏離主題確實有歧見，被發現疑似偏離的論文，多半遊走在灰色地帶，而在職專班學生在開題時，普遍會選擇與自己職業相關的題目，未來明定開題流程及相關制度後，保證不會再發生論文與其所學專業偏離的情形發生，也期盼外界能夠給予機會，讓學校重新站起來。

(中時 )