台中市西屯區公所區長陳寶雲為行銷台灣燈會，也為廣福花海節加溫，與廣福里長吳棟財等人宣傳燈會，許多遊客看到區長假日賣力行銷，紛紛比「讚」爭相合照留念。（盧金足攝）

台中市西屯區落羽松成為網路的熱門景點，還有人包遊覽車來欣賞落羽松之美。（台中市區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區落羽松祕境位於廣福路巷內，每到冬春之際落羽松轉成紅、黃色，美景如畫。（台中市區公所提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區擁有1000多棵落羽松分二邊種植，一側有水倒影如畫，另一側可以散步有座椅休憩賞景，觀光客可以安排2天1夜台灣燈會台中輕旅行。（盧金足攝）

台中市西屯區擁有1000多棵落羽松分二邊種植，木棧道平台或是落羽松隧道都很適合拍照，呈現出恬淡悠閒的田園風光，今年為讓市民欣賞到最漂亮的落羽松及花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團總動員，期待遊客到訪，西屯區長陳寶雲及廣福里長吳棟財也向遊客推薦2020台灣燈會及廣福花海、筏子溪自行車道等景點，邀請大家來探訪西屯美景，拍照打卡當網美。

台中市西屯區落羽松祕境位於廣福路巷內，每到冬春之際落羽松轉成紅、黃色，美景如畫，年年吸引數十萬人到訪，成為網路的熱門景點，還有人包遊覽車來欣賞落羽松之美。

陳寶雲說，西屯區擁有1000多棵落羽松分二邊種植，一側有水倒影如畫，另一側可以散步有座椅休憩賞景，每年結合花海季節，並將在地小農栽培有機蔬果等美食於巷內專區展售，今年落羽松目前還未轉紅，但假日已有許多外縣市遊客前來拍照，成為一年四季遊客絡繹不絕的景點。

陳寶雲為行銷台灣燈會，也為廣福花海節加溫，與吳棟財等人到場宣傳燈會，許多遊客看到區長假日賣力行銷，紛紛比「讚」爭相合照留念。

「台灣燈會自12月21日即在文心森林公園開展！」陳寶雲化身台灣燈會行銷大使，向遊客宣傳明年2月8日在后里開幕的主燈區更是超級亮點，西屯區地點適中，距離兩個燈區交通便利，尤其西屯區有全國知名的台中國家歌劇院、東海大學校園的路思義教堂、名聞海內外的逢甲夜市，還有古蹟、自然生態公園等等，觀光客安排2天1夜燈會台中輕旅行。

西屯區公所指出，落羽松祕境位於西屯廣福路巷內，占地有4分地，共種植1000多棵落羽松，林內一兼二顧蓄水養吳郭魚等，並設木棧道，情侶漫步其間，感情甜蜜蜜。

秋冬落羽松轉成紅、黃色，美景如畫，每年吸引數十萬人到訪，落羽松園區內，可悠閒漫步欣賞水面倒影，令人心曠神怡，感受祕境之美。

(中時 )