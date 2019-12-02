楊一展熱愛賽車，以新造型搭配泰格豪雅Carrera Heuer 02計時腕表，十分帥氣。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼計時腕表，藍色陶瓷表圈，18萬1700元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼碳纖維計時腕表，碳纖維表耳表圈，23萬8900元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 02黑PVD塗層精鋼計時腕表，玫瑰金表耳，32萬3100元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅（TAG Heuer）發表Carrera Heuer 02全系列計時腕表，邀請楊一展擔任展演嘉賓，已有許久不見的楊一展以新造型現身，飄逸微捲的新髮型帶著幾許豪放不羈的帥氣，佩戴泰格豪雅新款Carrera Heuer 02賽車表暢聊賽車經，連聽到泰格豪雅腕表機芯運轉聲音，也覺得像超跑的引擎聲般悅耳。

楊一展說他有兩個最愛，一是運動，一是賽車，在他人生面臨轉折的當口，幸好有運動和賽車相伴，讓忙碌的人生達到平衡。如今他接演HBO 新戲《獵夢特工》，在戲中不乏打鬥追逐的武戲，正好可以展現苦練多年的健美肌肉。

楊一展在兩年前第一次參加三鐵，從此改變了人生，巧的是泰格豪雅也在兩年前推出自製機芯Heuer 02，讓技術工藝再創巔峰，「這一點，我覺得和泰格豪雅很相似！」

泰格豪雅於2009年著手研發自製機芯，以Heuer 01機芯傲視群

雄，奠定在表壇的地位，2017年乘勝發表全新Heuer 02機芯，功能再升級且更加精準纖薄，動力儲存達80小時，導柱輪與垂直離合結構更是兩大特色，可大幅提升計時精準度。

全新登場的Carrera Heuer 02計時腕表有43mm和48mm兩種尺寸，表殼有陶瓷、精鋼、PVD塗層精鋼、精鋼碳纖維等多種款式可供選擇。

(中時 )