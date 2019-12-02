楊一展熱愛賽車，以新造型搭配泰格豪雅Carrera Heuer 02計時腕表，十分帥氣。（TAG Heuer提供）
楊一展熱愛賽車，以新造型搭配泰格豪雅Carrera Heuer 02計時腕表，十分帥氣。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼計時腕表，藍色陶瓷表圈，18萬1700元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼計時腕表，藍色陶瓷表圈，18萬1700元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼碳纖維計時腕表，碳纖維表耳表圈，23萬8900元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02精鋼碳纖維計時腕表，碳纖維表耳表圈，23萬8900元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02黑PVD塗層精鋼計時腕表，玫瑰金表耳，32萬3100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer 02黑PVD塗層精鋼計時腕表，玫瑰金表耳，32萬3100元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅（TAG Heuer）發表Carrera Heuer 02全系列計時腕表，邀請楊一展擔任展演嘉賓，已有許久不見的楊一展以新造型現身，飄逸微捲的新髮型帶著幾許豪放不羈的帥氣，佩戴泰格豪雅新款Carrera Heuer 02賽車表暢聊賽車經，連聽到泰格豪雅腕表機芯運轉聲音，也覺得像超跑的引擎聲般悅耳。

楊一展說他有兩個最愛，一是運動，一是賽車，在他人生面臨轉折的當口，幸好有運動和賽車相伴，讓忙碌的人生達到平衡。如今他接演HBO 新戲《獵夢特工》，在戲中不乏打鬥追逐的武戲，正好可以展現苦練多年的健美肌肉。

楊一展在兩年前第一次參加三鐵，從此改變了人生，巧的是泰格豪雅也在兩年前推出自製機芯Heuer 02，讓技術工藝再創巔峰，「這一點，我覺得和泰格豪雅很相似！」

泰格豪雅於2009年著手研發自製機芯，以Heuer 01機芯傲視群

雄，奠定在表壇的地位，2017年乘勝發表全新Heuer 02機芯，功能再升級且更加精準纖薄，動力儲存達80小時，導柱輪與垂直離合結構更是兩大特色，可大幅提升計時精準度。

全新登場的Carrera Heuer 02計時腕表有43mm和48mm兩種尺寸，表殼有陶瓷、精鋼、PVD塗層精鋼、精鋼碳纖維等多種款式可供選擇。

(中時 )

#楊一展 #泰格豪雅