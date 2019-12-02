男星高以翔上月27日凌晨，在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶回台灣，今天趕在高以翔頭七之前，他終於在二哥高宇僑及女友陪伴下，飛越千里回到家鄉，女友終於露面，低調現身。

高以翔家人走寰宇通關，直抵停機坪接棺。(陳麒全 攝)

高以翔猝逝後，遺體從寧波被送往杭州殯儀館進行防腐作業，棺木由今天上午從上海浦東機場起飛的東方航空護送返台，而高以翔爸媽、二哥及女朋友，事發後第一時間即飛抵寧波處理後事，最後兩老先回台灣準備靈堂等事宜，二哥及女友則全程陪伴高以翔踏上返鄉之路。

法師也和家屬一起出現機場。（圖／中時攝影攝）

載運高以翔棺木的靈車，已離開桃機，前往一殯。(翻攝自中時電子報臉書)

據悉，高以翔的女朋友及二哥高宇橋，跟著棺木搭乘同一班飛機，在今天下午1點半抵達桃園機場，高以翔被層層包裹的棺木，在機場工作人員細心處理下穩當落地，而其家屬及女友則在下機後走寰宇通關，直接到達停機坪接棺，高以翔女友今天低調現身，一身黑加上口罩、墨鏡，在冷風中看來格外憔悴，讓人心疼。

(中時電子報)